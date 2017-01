Als moeder van drie weet Libelle’s Carien (54) wel hoe ze met pubers moet omgaan. Toch moppert ze regelmatig op haar jongste zoon. Waarom doet hij altijd zo moeilijk? Meer dan eens vraagt ze zich af wanneer zijn onzekerheid nou eens verdwijnt. En verandert in zelfvertrouwen. Dan krijgt ze van haar ex een filmpje… Ze schrijft een open brief aan haar jongste zoon. (Tekst gaat verder onder de video).

Lieve C.,

Laatst keek ik naar een filmpje van onze vakantie op Sardinië. De laatste vakantie die we als gezin doorbrachten. Daarna gingen je vader en ik onze eigen weg.

Ik zie je nog dansen op de camping. Hoor het lieve stemmetje dat al lang geleden is vervangen door een zware mannenstem. Populair bij de Italiaanse bella’s, maar je moet er niks van hebben.

Op de lagere school word ik dagelijks gebeld door je juf, omdat je kattenkwaad uithaalt of niet wil luisteren. Ik neem de telefoon vaak niet eens meer op. In alles ben je anders dan je broers.

Ook de middelbareschooltijd verloopt niet vlekkeloos. Je verzuimt zo vaak dat papa en ik op gesprek moeten komen bij de directeur. In de derde mag je niet mee op werkweek naar Duitsland. Het voelt onterecht. Je zegt dat het je niets doet. Maar ik weet wel beter. De pijn maakt krassen in mijn hart. Tuurlijk zeg ik ‘ja’ als je vraagt of je het zakgeld voor de reis mag houden. Je fietst meteen naar de Mediamarkt om het uit te geven.

Je mag niet over naar de vierde, omdat je een 6,5 gemiddeld staat in plaats van een 7. Maar je wilt zo graag dat ik alles op alles zet om je te laten overplaatsen naar een andere school. Het lukt. ‘Maak er wat van’, zeggen je vader en ik. Je belooft het. Helaas gaat het op de nieuwe school niet veel beter. Regelmatig hangt de mentor aan de lijn met de vraag of je ziek bent, want ze hebben je al een paar dagen niet gezien. Terwijl ik je die ochtend toch echt met rugzak weg zag fietsen. Erover praten wil je niet. Ieder gesprek ga je uit de weg. Ruziemaken kun je goed. Soms loop je boos het huis uit om meestal snel terug te komen. Behalve die ene avond. Ik ga bij papa slapen, zeg je, na een knallende ruzie. Die is in het buitenland en kan niet voor je zorgen. Maar je gaat. De dag erna ben je niet op school. Je wil pas naar huis als ik dreig je te komen halen. Soms vraag ik me af waarvoor ik moeite doe. Het is onvoorwaardelijke liefde. En projectie, omdat ik jou en je broers heb beloofd het anders te doen dan mijn ouders.

Binnenkort sta je op eigen benen en ik mis je nu al. Mijn jongste, die boodschappen doet als ik ziek ben. En het avondeten op tafel zet. In de regen zonder jas naar de stad fietst. Om een verjaardagscadeau voor mij te kopen als niemand anders zin heeft.

Met wie moet ik straks op zaterdag lunchen in de stad? Of frappucino’s drinken bij Starbucks?

Jouw levenspad is misschien minder recht dan dat van je broers. Soms neem je even een afslag. Maar het komt goed. Omdat het weg van de snelweg ook heel mooi kan zijn. Ik hou van je. Tot aan de maan en terug.

Kus,

Mama.

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is single moeder van drie kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16). Carien vindt veel dingen leuk en iedere dag een nieuwe uitdaging.

