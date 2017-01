Tja, wat doet de Britse Royal Family nou zoal op een dag? Een beetje zwaaien en lintjes doorknippen? Ja, dat hoort er allemaal bij, maar de leden van het koninklijk huis doen echt véél meer dan je zou denken. Hier een overzicht wie waar verantwoordelijk voor is binnen de familie. Leuk om te weten toch?

Koningin Elizabeth

Als hoofd van de Royal Family heeft koningin Elizabeth nog steeds het meest uitgebreide takenpakket. Ondanks haar respectabele leeftijd van 90 jaar is de Queen vrijwel dagelijks op de been. In 2015 had Elizabeth maar liefst 341 verplichtingen en dat is een heleboel voor een dame van die leeftijd. Om even een idee te geven: het waren meer taken dan die van William, Kate en Harry bij elkaar opgeteld (tekst gaat verder onder de foto).

Wat de koningin zoal doet? Ze moet alle nieuwe wetten of wetswijzigingen formeel ondertekenen en dat is best nog wel wat werk, want ze neemt ze ook allemaal helemaal door. Ze ondertekent ze echter altijd, net als ieder Brits staatshoofd vóór haar: in 1707 was het de laatste keer dat dit niet gebeurde.

Daarnaast is Elizabeth het hoofd van de anglicaanse kerk én commandant der strijdkrachten – het hoofd van de Britse krijgsmacht dus. Ze benoemt daarmee nieuwe bisschoppen en officieren en heeft ook de mogelijkheid mensen eretitels te verlenen. Een druk baasje dus (tekst gaat verder na de video).

Bekijk ook deze video, waar je een jongere Elizabeth kunt zien dansen op het dek van dit schip tijdens een van haar vele ceremoniële taken:

Prins Phillip

De echtgenoot van Queen Elizabeth gaat natuurlijk vaak met zijn vrouw mee naar officiële gelegenheden. Daarnaast is prins Phillip ook nog eens beschermer van meer dan 800 goede doelen en organisaties. Die zit dus ook niet stil.

Prins William

De ‘Duke of Cambridge’ was sinds maart 2015 ambulancehelikopterpiloot, maar liet afgelopen week weten dat hij stopt met deze functie, die meer dan 60 uur per week in beslag nam. William zou naar verluidt meer taken van zijn grootmoeder over gaan nemen, wat, kijkende naar wat de Queen allemaal niet doet, geen gek idee is. Prins William bereidt zich echter nog niet actief voor op het koningschap, wat men door de opvallende beslissing van afgelopen week begon te vermoeden: eerst is zijn vader Charles aan de beurt (tekst gaat verder onder de foto).

Kate Middleton

Kate, als vrouw van William nu natuurlijk ‘Duchess of Cambridge’ is op de eerste plaats moeder van George en Charlotte. Ze is veelal thuis bij de kinderen, maar gaat vrijwel altijd met William mee naar officiële plechtigheden. Ze is beschermvrouwe van een tiental organisaties, dus ze moet nog wel even sparen om in de buurt te komen van prins Phillips indrukwekkende aantal.

Prins Harry

Prins Harry was 10 jaar actief in het leger en ging tweemaal op de uitzending naar Afghanistan. Ook hij zal meer taken van zijn grootmoeder over gaan nemen in de nabije toekomst. Harry is de mede-oprichter van de populaire Invictus Games, een internationaal paralympisch sportevenement én van Sentebale, een goed doel dat zich inzet voor weeskinderen in Lesotho. Net als de andere familieleden van de Royal Family is ook Harry beschermer van vele goede doelen en is hij vaak aanwezig bij ceremoniële evenementen (tekst gaat verder onder de foto).

Prins Charles en zijn vrouw Camilla

De taken van prins Charles zijn wat lastiger te omschrijven. In eerste instantie bereid de kroonprins zich voor op het toekomstige koningschap en houdt hij zich dus bezig met vele politieke en sociale aangelegenheden. Daarnaast vervangt hij vaak zijn moeder Elizabeth wanneer zij niet in staat is om zelf te gaan, vooral als het om (lange) reizen naar het buitenland gaat. De prins heeft tot slot 13 eigen goede doelen op naam staan waar hij zich veel voor inzet.

Charles’ vrouw Camilla is beschermvrouwe van een onbekend aantal goede doelen en doet veel publieke optredens.

Bron: Good Housekeeping.