Broers bouwen miljoenenbedrijf op – en dat door één vraag van hun moeder

Het verhaal van de broers Bert en John Jacobs leest als een sprookje. Ze groeiden op onder lastige omstandigheden, maar gaven hun droom niet op en leiden tegenwoordig een kledingbedrijf dat miljoenen waard is. En dat allemaal dankzij 1 vraag die hun moeder hen elke avond stelde.

De mannen groeiden op in een gezin met 6 kinderen in een stad vlak bij het Amerikaanse Boston. Hun jeugd was moeilijk. Hun vader Al, een strenge man, was oorlogsveteraan en zwaaide de scepter in huis. Toen hij een bijna fataal auto-ongeluk kreeg en als gevolg daarvan zijn rechterhand niet meer kon gebruiken, raakte hij verbitterd en gefrustreerd.

Elke dag dezelfde vraag

Ondanks de moeilijkheden bleef moeder Joan positief. In plaats van mee te gaan in het geklaag, focuste ze op wat wél leuk was, en leerde haar kinderen dat ook te doen. Ze zong, vertelde verhalen, las voor én stelde elke dag voor het slapengaan dezelfde vraag: “Vertel eens: wat is er vandaag goed gegaan?”

Hart op de goede plek

Hoe simpel de vraag ook was, voor de broers heeft-ie het leven veranderd. Ze wilden net als hun moeder optimisme verspreiden en deden dat op hun eigen manier: door T-shirts te verkopen met een positieve boodschap: Life is Good. Hoewel de zaken niet direct vanaf het begin goed gingen, zetten ze door. Inmiddels hebben ze 160 werknemers, 4.500 winkels wereldwijd en is hun bedrijf miljoenen waard. En niet te vergeten: ook hun hart zit op de goede plek. Van hun winst gaat jaarlijks 10 procent naar doelen die kinderen helpen.

“At ages 25 and 22, in 1990, we both still felt and acted like college students, so we saw college dorms as a natural place to blend in and take our new T-shirt designs for a spin.” – Bert and John, go back to school #TBT #GROWtheGood #throwbackthursday Een foto die is geplaatst door Life is Good. (@lifeisgoodco) op 28 Jul 2016 om 4:00 PDT

Bert and John’s mom Joan was the powerful optimist right to the end. In her final months, she had shown us once again how to handle adversity. She channeled courage and gratitude to remain focused on the good, to celebrate and enjoy what she still had (which in her view was everything). Share your mom’s story. #GROWtheGood Een foto die is geplaatst door Life is Good. (@lifeisgoodco) op 30 Apr 2016 om 3:09 PDT

It is widely known that Life is Good was started by two gangly, fun loving brothers, but as their business began to grow from the van, to their living room and into the kitchen, they made the important decision to hire the girl upstairs. Read Kerrie’s Story: http://bit.ly/FirstLIG #InsideLIG #GROWtheGood Een foto die is geplaatst door Life is Good. (@lifeisgoodco) op 9 Jan 2016 om 3:11 PST

Perfect day for football at Notre Dame vs. Navy. #GROWtheGood Een foto die is geplaatst door Life is Good. (@lifeisgoodco) op 10 Okt 2015 om 4:04 PDT

Disc tossing, LIG co-founders have made their way to the west coast. Watch out for the Life is Good Tour Airstream on the streets of LA this weekend. #GROWtheGood Een foto die is geplaatst door Life is Good. (@lifeisgoodco) op 11 Sep 2015 om 2:17 PDT

LEES OOK:

Bron: Business Insider. Beeld: Instagram, iStock