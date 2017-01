Broodje van 4 euro kost stewardess haar baan

Shannon (22) had tijdens haar werk voor EasyJet honger en besloot een broodje van 4 euro open te maken en te eten. Dat kostte haar haar baan.

“Ik ben echt geen dief”, vertelt de vrouw aan Daily Mail.

Alsjeblieft

Het vliegtuig waarin het voorval plaatsvond was vertrokken vanaf Schiphol. Ze had honger en haar baas bood haar een broodje met spek. Maar Shannon dacht dat hij voor haar had betaald. Helaas vergat ze een bewijs van de betaling aan hem te vragen. Een collega zag het gebeuren en vertelde dit aan leidinggevenden bij EasyJet. Niet veel later werden de twee collega’s ontslagen ‘voor diefstal en ontoelaatbaar gedrag’.

Heisa

Shannon – die 18 weken zwanger is – probeerde nog van alles om dit tegen te houden. Ze bood aan het broodje alsnog te betalen, maar het mocht niet meer baten. “Ik ben geen dief en ik wil niet zo afgeschilderd worden”. Uiteindelijk is het tot een rechtszaak met EasyJet gekomen en kreeg de vrouw een vergoeding voor haar plotse ontslag.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook