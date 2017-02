‘Dikke buik’ blijkt een tumor van 60 kilo te zijn

De Amerikaanse Roger kreeg jarenlang van artsen te horen dat hij veel te zwaar was en moest afvallen. Maar het bleek om iets anders te gaan dan overgewicht.

Zo droeg de 57-jarige Roger een goedaardig gezwel met zich mee die in de jaren enorm was gegroeid. Hij droeg het gezwel maar liefst 15 jaar met zich mee.

De man had een tumor in zijn buik van maar liefst 60 (!) kilo; net zo zwaar als veel volwassen vrouwen. “Het was net alsof ik elke dag drie zakken cement meedroeg”, zegt Roger Logan. Helemaal bizar is de reden van zijn tumor. “De inmiddels verwijderde tumor is waarschijnlijk begonnen met een ingegroeide haar”, zo zegt zijn arts.

Inmiddels is de man geopereerd en maakt hij het goed. De operatie is zonder complicaties verlopen. De man kon de laatste maanden alleen nog maar in een grote stoel zitten omdat hij amper nog kon lopen. Nu gaat dat een stuk makkelijker en is hij dolblij. “Het eerste wat ik ga doen als ik thuiskom uit het ziekenhuis, is die stoel weggooien”.

Bron: ABC News. Beeld: Twitter