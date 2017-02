Baby geboren met buikje ‘binnenstebuiten’: organen groeien buiten lijfje

Mary en William keken ontzettend uit naar de 20-wekenecho van hun eerste baby, omdat ze heel benieuwd waren of ze een jongetje of een meisje zouden krijgen. Maar helaas kregen ze naast het geslacht ook slecht nieuws te horen: de organen van het kindje groeiden buiten het buikje.

Het meisje leed aan de zeldzame aandoening gastroschisis, een ‘open buikje’. Haar maag, darmen, eierstokken en eileiders hadden zich buiten de buik ontwikkeld. Tijdens de zwangerschap werd het kindje extra goed in de gaten gehouden. De artsen wilden het kindje direct opereren zodra ze geboren werd.

In een plastic zak

In september was de grote dag aangebroken: Elliotte werd geboren. “Voordat ik de kans had om haar vast te houden, was ze al weggehaald voor een operatie”, vertelt moeder Mary aan Daily Mail. Zodra Elliotte geboren was, werd haar buik in een doorzichtige plastic zak gewikkeld, zodat de organen niet blootgesteld werden aan de lucht.

Te klein

Tijdens een operatie van 2 uur werd geprobeerd om alle organen terug te stoppen op de juiste plek, maar het paste niet allemaal in haar buikje. Het kindje was simpelweg te klein. De enige oplossing was om de organen buiten het lijfje goed in te pakken en te wachten tot alles op natuurlijke wijze weer op de juiste plek zou zakken.

Eerste keer vasthouden

Dat duurde 8 dagen: langzaam maar zeker werd de zak met organen buiten het lijfje steeds kleiner. Op de 8e dag konden de artsen eindelijk het gat in het buikje dichtmaken. “En toen mocht ik haar eindelijk voor het eerst vasthouden”, vertelt moeder Mary. “Het was een geweldig moment. En het werd nog mooier toen ik haar voor het eerst borstvoeding kon geven, het was heel emotioneel.” Na 63 dagen in het ziekenhuis mocht Elliotte naar huis.

Bron: Daily Mail. Beeld: Istock