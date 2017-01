Libelle-vlogger Christien aangevallen door medewerker Mandemakers

Christien Wynia, vlogger voor Libelle TV, is vandaag tijdens het opnemen van een vlog aangevallen door een medewerker van Mandemakers Keukens.

Het keukenbedrijf kwam gisteren ook al slecht in het nieuws, omdat klanten die een keukendeal willen annuleren maar liefst 30% annuleringskosten moeten betalen. Als reactie en uit protest lieten YouTube-vloggers daarom 16 kuub mest dumpen bij het filiaal in Waalwijk. De clip was gisteren onder andere te zien bij Jinek.

25% korting

Christien kwam vandaag verhaal halen bij Mandemakers, omdat zij daar onlangs een keuken had afgeschaft, maar deze wilde annuleren. “Er was mij een korting van 25% beloofd over de gehele keuken, maar dit bleek achteraf alleen verrekend te zijn over de apparatuur. Dat was dus niet volgens afspraak,” vertelt ze ons.

Daarom besloot Christien naar haar filiaal van Mandemakers Keukens in Woerden te gaan om de keukendeal te annuleren, zeker na het zien van het Mandemakers-fragment bij Jinek.

Bij de neus genomen

Christien en haar man hadden de keuken aangeschaft met kerst, maar de deal zat haar toen al niet helemaal lekker. Onze vlogger kreeg naar eigen zeggen geen bedenktijd, terwijl het toch om een grote investering ging. Toen Mandemakers gisteren ook nog eens slecht in het nieuws kwam, voelde Christien zich al helemaal bij de neus genomen. “Ik luisterde naar mijn onderbuikgevoel en ik wilde zo snel mogelijk van de keukendeal af.”

Gezinsvlogger

Mandemakers is van te voren ingelicht dat Christien langs zou komen om een vlog op te nemen. Christien vlogt bij Libelle TV over haar grote gezin en het uitkiezen van een nieuwe familiekeuken behoort dan ook tot een van de onderwerpen waar Christien over wilde vloggen.

Winkel uitgezet

Het was van te voren duidelijk dat Christien níet binnen bij Mandemakers zou gaan filmen, die intentie is er nooit geweest. Wél heeft ze het gesprek met een van de medewerkers met haar dictafoon opgenomen en die was daar niet van gediend. Het gesprek ging er agressief aan toe en daarom wilde Christien nog graag met een andere medewerker hierover praten. Op dat moment werd Christien letterlijk de winkel uitgezet.

Toen Christien op de parkeerplaats van Mandemakers een medewerker wilde vragen waarom ze zo hardhandig en onaardig behandeld werd, werd ze door hem aangevallen. De beelden zijn hierboven te zien.

Geschrokken

Christien heeft uiteindelijk zelf 112 gebeld, maar ze heeft (nog) geen aangifte gedaan. De vlogger heeft ondertussen wel gesproken met Mandemakers en die heeft excuses gemaakt. Samen met Christien gaan ze op zoek naar een passende oplossing en dit blijft zeker ook niet zonder gevolgen voor de betreffende werknemer(s).

Het gaat naar omstandigheden gelukkig goed met onze vlogger, maar ze is erg geschrokken van alle agressie die ze vandaag heeft meegemaakt. Libelle TV heeft in overleg besloten de vlog binnenkort alsnog uit te zenden.

