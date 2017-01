Danseres deelt geweldige, goudeerlijke foto van haar lichaam na geboorte zoon

De Nieuw-Zeelandse dansers Peta Murgatroyd en haar verloofde Maksim Chmerkovskiy, beiden bekend uit ‘Dancing with the Stars’, werden op 2 januari trotse ouders van een zoontje. En nee, ze is nog niet terug in vorm, laat ze met een goudeerlijke post op Instagram zien.

Ze oogst veel lof met een foto van haar lichaam acht dagen na de geboorte van zoontje Shai. Want weer helemaal in vorm na een zwangerschap en bevalling? Onzin, schrijft ze. ‘Ik maakte deze foto acht dagen na de bevalling. Toen ik het ziekenhuis verliet, leek ik vijf maanden zwanger. Veel mensen denken dat een vrouw meteen terug moet krimpen naar haar gewicht voor de geboorte. Dat is voor veel mensen niet hoe het werkt.’

‘Het vrouwelijk lichaam is ongelooflijk en veerkrachtig, maar het kost tijd om te helen en aan te sterken. Nu is het tijd voor geduld en hard werk. Veel liefde voor alle jonge moeders in de wereld.’ In een # voegt de kersverse moeder nog toe dat Shai elke extra kilo waard is. De bedankjes vliegen Peta om de oren en in de reacties op de foto is te lezen dat vooral de echtheid ervan ontzettend gewaardeerd wordt. Terecht, want wat is het een prachtig plaatje.



Bron: Instagram. Beeld: Getty Images