Daphne Deckers deelt sexy ‘paaskiekje’

Toch vertelt ze aan Vrouw dat alles anders is geworden in haar leven. En dat merkt ze helemaal nu het Pasen is.

“Maar ja, dit jaar blijf ik met de geverfde eieren zitten, want Emma woont in Los Angeles, Alec is in Spanje op een trainingsstage en Richard is als coach met de proftennisser Roanic onderweg. Tijdens dit soort familiedagen merk ik eens te meer dat ik inderdaad een heel nieuw leven heb.” Op haar fans kan ze in ieder geval rekenen: ze krijgt al meer dan 1000 likes op haar plaatje.

