Daphne Deckers krijgt positieve reacties op tweedehands blouse van een bijzondere eerdere eigenaar

Daphne Deckers wil echt niet altijd gloednieuwe kleding aan. Ze voelt zich net zo prettig in een tweedehands blouseje, blijkt.

Zo laat ze op Instagram zien dat ze een nieuwe outfit heeft gescoord bij een tweedehands winkel.

Leuk, hoor

En dat valt bij haar volgers goed in de smaak. Ze krijgt maar liefst meer dan 1000 likes en de positieve reacties stromen binnen. Zo zegt iemand: “Leuk dat je dit ook gewoon vertelt” en een ander zegt: “Het staat je goed, lieverd”. Maar op het kaartje van de blouse staat van het kledingstuk eerder is geweest.

Kijk nou toch

En dát is een bekende van Daphne. Het is van niemand minder dan Leontine Borstato geweest. Zo schrijft Daphne bij haar foto op social media: ‘Koop ik een bloesje bij de Designer Vintage Sale in het Amstel hotel, hangt er een kaartje aan: “Uit de kast van Leontine Borsato” Ha! Gooise recycling in full effect!’.

Koop ik een bloesje bij de Designer Vintage Sale in het Amstel hotel, hangt er een kaartje aan: “Uit de kast van Leontine Borsato” 😃 Ha! Gooise recycling in full effect! 😉👌@leontineborsato #sharingiscaring Een bericht gedeeld door Daphne (@daphne_deckers) op 8 Mei 2017 om 8:04 PDT

Bron & Beeld: Instagram