Dave Dekker komt met eigen realitysoap: ‘Dave Dekker Dendert Door’

Het kan zomaar zijn dat de naam Dave Dekker niet direct een belletje doet rinkelen. In 2007 brak de toen 10-jarige door als Ciske de Rat in de gelijknamige musical. Nu, bijna 10 jaar later, maakt Dave zijn comeback met een eigen realitysoap.

Dave Dekker is terug van weggeweest: de voormalig musicalster is namelijk van plan het helemaal te maken als volkszanger. Zijn weg terug is niet makkelijk. Hij krijgt te maken met uitdagingen, offers, moeilijke beslissingen en alle bijkomende frustraties. Is de steun van zijn ouders onvoorwaardelijk? En hoe gaat zijn prille liefde om met alle aandacht die Dave krijgt van zijn fans?

Hard werken

Bijzonder is dat de docusoap een kijkje geeft achter de schermen van de Nederlandse entertainmentwereld. Kijkers krijgen normaal gesproken alleen de glitter en glamour voorgeschoteld, maar in Dave Dekker Dendert Door wordt ook duidelijk hoe hard je als Nederlandse artiest moet werken om de top te bereiken.

Show.nl

De aflevering is al 24 uur voordat hij bij Shownieuws wordt uitgezonden te bekijken op het digitale platform Show.nl. Vanaf maandag 23 januari zijn Dave’s avonturen drie keer per week te volgen in de late editie van Shownieuws – op maandag, woensdag en vrijdag.

Vloggen

Als kers op de taart slaat de aanstormende volkszanger ook aan het vloggen. Daarin laat hij zien hoe hij zijn best doet om in topvorm te raken. Want hoe krijgt hij dat voor elkaar in combinatie met zijn liefde voor bier en gezellig eten?

Bron: ANP. Beeld: Brunopress.