David Beckham schiet oudere gevallen dame op straat te hulp

We waren al fan van David Beckham, maar we hebben nog een reden gevonden om van de voetballer te houden. Hij blijkt ook nog eens een ware gentleman.

Hij reed in de buurt van zijn huis in Kensington toen een oudere dame onwel werd op straat. De internationale ster stopte meteen om de vrouw te helpen. Op het moment dat de vrouw viel, reed er toevallig ook een brandweerwagen voorbij. Die verleenden eerste hulp terwijl een ambulance onderweg was.

Gentleman

Ondertussen gaf David de vrouw zijn waterfles en zorgde hij ervoor dat zijn auto de rest van het verkeer blokkeerde. Sally zag het allemaal voor haar neus gebeuren. “Ik hielp in m’n pauze een oud vrouwtje die was gevallen en raad eens wie aan kwam rijden om te helpen? David Beckham. Wat een gentleman”, schrijft ze.

David assisteerde de brandweermannen en vertrok nadat de ambulance was gearriveerd. Hoe het nu met de vrouw gaat, is niet bekend.

An old lady fell in the road in SW7 yesterday, a car pulled up next to her to help & stop her getting run over. Legend #DavidBeckham pic.twitter.com/gXiYQxQg04

— Caroline & Wills (@p1dge100) 21 januari 2017