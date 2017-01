David en Victoria Beckham zijn stiekem opnieuw getrouwd

David en Victoria Beckham zijn al 17 jaar getrouwd. Het stel vond het onlangs tijd hun huwelijksgeloften te vernieuwen. Dat onthulde de voetballer in een gesprek met het Britse Radio 4.

Waar ze 17 jaar geleden een extravagante bruiloft organiseerden met alles erop en eraan hield het stel het dit maal bescheidener. (tekst loopt door onder video)

Ten overstaan van een handjevol mensen in hun eigen huis beloofden David en Victoria elkaar opnieuw eeuwige trouw.

“Ons huwelijk was nogal groots. We hebben daarna onze geloftes hernieuwd en dat was een stuk meer privé. Er waren een stuk of zes mensen bij aanwezig.” Het stel heeft samen al een boel meegemaakt, maar volgens David zorgen hun kinderen ervoor dat ze nog steeds een solide basis hebben.

“Wanneer we voor moeilijke tijden staan, praten we met elkaar omdat we weten dat niemand ons beter kent dan wij. Of we samen blijven omdat we een merk zijn? Natuurlijk niet. We blijven samen omdat we van elkaar houden. We blijven samen omdat we vier fantastische kinderen hebben. Natuurlijk hebben we wel eens moeilijke momenten, maar we slaan ons er samen als een eenheid doorheen. Als familie.”

En zo zagen ze er 17 jaar geleden uit:

Wow 17 years ago to this day this happened… I was lucky to meet someone who has the same drive and wanted the same things in life… We have created 4 beautiful children and I couldn’t wish for a more loving and caring mummy for them… Happy anniversary, I love you ❤️❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door David Beckham (@davidbeckham) op 4 Jul 2016 om 1:05 PDT

