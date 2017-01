Lief: dochter van Hillary Clinton verdedigt geplaagde zoon van Trump

Chelsea Clinton en Barron Trump komen misschien uit hele verschillende families, met Hillary Clinton als moeder en Donald Trump als vader. Toch hebben ze een bijzondere band.

Chelsea neemt het namelijk in een openbare speech op voor de zoon van de nieuwe Amerikaanse president. “Hij is nog maar 10”.

Vals

Op de dag dat Donald Trump president werd, werden er natuurlijk foto’s gemaakt van al zijn kinderen. Maar een paar beelden waarop te zien is dat het jongetje zich een beetje verveeld gingen al gauw het hele internet over. Iedereen maakte er op social media grappen over en hij werd wereldwijd geplaagd. Chelsea zegt daarover: “Barron verdient wat iedereen van zijn leeftijd verdient: gewoon een kind kunnen zijn.” Inmiddels stromen de positieve reacties op haar pleidooi binnen en krijgt ze honderdduizenden likes.

Vriendschap

Ook bijzonder: Chelsea en Ivanka Trump, 1 van de 5 kinderen van de president, zijn al jarenlang vriendinnen. Ze trekken zich duidelijk niets aan van de politieke voorkeuren van hun gezinnen. En dat terwijl Trump een paar maanden geleden nog heeft gezegd dat hij het ‘liever niet heeft dat zijn dochter omgaat met de kinderen van zijn rivaal’.

Hier staat bijvoorbeeld dat hij de vlaggen aan het tellen is omdat hij zich zou vervelen tijdens alle speeches voor zijn vader:

TheOnion: Bored Barron Trump Counts Confederate Flags In Inauguration Crowd To Pass Time https://t.co/INPWfCpKwf pic.twitter.com/cgN3LNUsdm — Facebook Bychkov (@FacebookBychkov) 20 januari 2017

