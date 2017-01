Dochter vindt vader na 36 jaar… Hij blijkt haar buurman te zijn geweest!

Op haar 18e kwam Natalie Byers (36) erachter dat de man die ze altijd ‘papa’ noemde, niet haar vader was. Maar nadat haar moeder overleed aan kanker, had ze alle hoop opgegeven haar biologische vader ooit nog te vinden.

Voordat ze overleed, had haar moeder haar wel verteld dat haar echte vader Wayne Lewis heet en haar wat foto’s gegeven. Ze beloofde hem te helpen vinden. Maar toen kreeg ze de diagnose kanker, en was haar vader wel het laatste dat haar bezighield, vertelt Natalie bij that’s life! magazine.

Pas na haar moeders dood begon ze weer met zoeken. In november plaatste ze een oproep in een Facebookgroep voor mensen die in contact willen komen met verdwenen familieleden. Binnen 8 uur had ze een bericht van haar vader. Een telefoongesprek volgde al snel.

“Ik kwam erachter Wayne en mijn moeder verkering hadden toen zij 16 was en hij 17,” vertelt Natalie in het interview. “Ze waren al uit elkaar toen zij erachter kwam dat ze zwanger was van mij.” Later vertelde haar moeder Wayne om een onbekende reden dat hij toch niet de vader was, en dus ook niet contact hoefde te blijven houden.

Drie huizen verderop

Later, toen ze haar vader voor het eerst ontmoette en hem langer sprak, kwam Natalie erachter dat ze hem al veel eerder in haar leven had kunnen hebben. Jaren ervoor waren ze al eens buren waren geweest. “Toen ik 9 was, kwam Wayne drie huizen verderop wonen. Ik kan het me niet meer herinneren, maar hij is een keer in de dierenwinkel van mijn moeder binnen gelopen en heeft me toen gezien. Niet lang daarna is hij weer verhuisd.

Vader en dochter bellen nu elke dag met elkaar. Natalie: “Ik ben heel dankbaar dat we alle verloren tijd in kunnen halen.”

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock