Zo zien de dochters van Brooke Shields er nu uit

Bij de naam Brooke Shields denken we altijd meteen aan de film Blue Lagoon, waardoor we bijna zouden vergeten dat Brooke al lang een volwassen vrouw is met tienerdochters.

Afgelopen Pasen deelde de actrice een gezellig familiekiekje met haar man en haar meiden. Rowan is 13 jaar en zusje Grier is 11. Ze hebben op hun rode lokken na duidelijk de looks van hun moeder, maar lijken vooral ook heel veel op elkaar. En hallo, eindeloze benen!

Happy Easter! Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields) op 16 Apr 2017 om 9:37 PDT

