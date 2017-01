Dochters George W. Bush schrijven lieve brief aan dochters Obama

Probeer het maar eens droog te houden. De dochters van voormalig president George W. Bush hebben een hartverwarmende brief geschreven aan de dochters van president Obama. Nu het Obama-tijdperk er bijna op zit, begint ook voor Malia en Sasha een geheel nieuw hoofdstuk: een leven ná het Witte Huis.

De tweelingzusjes Barbara en Jenna Bush (nu 35) zijn net als Obama’s dochters Malia en Sasha praktisch opgegroeid in het Witte Huis. George W. Bush was 8 jaar president tussen 2000 en 2008.

Hart onder de riem

De dames Bush weten dus waar ze het over hebben. Opgroeien in het Witte Huis is niet makkelijk. En daarna word je ook gewoon weer het normale leven ingesmeten, iets wat je ook niet gewend bent. Dat is soms lastig en daarom steken de zusjes Malia en Sasha een hart onder de riem.

Dat de Obama-dochters bijzondere meisjes waren, hadden de zusjes Bush gelijk bij hun eerste ontmoeting al in de gaten. Malia en Sasha Obama kregen een rondleiding door het gigantische huis van Barbara en Jenna. “Met z’n viertjes dwaalden we door de eindeloze gangen van het huis waar jullie zonder keus moesten gaan wonen.”

Nu 8 jaar later zijn Barbara en Jenna onder de indruk hoe de Obama-dochters zich ontwikkeld hebben. “We hebben gezien dat jullie van kleine meisjes veranderd zijn in elegante, slimme dames. En nu begint jullie volgende hoofdstuk. Welkom in de club van voormalige First children!”

Geniet!

De dochters van Bush raden Malia en Sasha aan te genieten van het leven nu de hele wereld ze niet meer iedere dag in de gaten gaat houden. “Geniet van het studentenleven, ontdek je passies, leer wie je bent en máák fouten. Het mag!”

Barbara en Jenna geven een unieke tip mee, eentje die wij zelf nooit zouden bedenken als doodnormale burgers. Maar mooi is het wel: “Houd goed contact met je voormalige bodyguards, dat hebben wij ook gedaan. Zij waren overal bij. Maar dan ook echt overal. Je eerste date, je uitstapjes met vriendinnen en in ons geval zelfs bij een huwelijksaanzoek en de huwelijksreis. Je beveiligers kennen je door en door en dat is bijzonder. Het is niet altijd makkelijk geweest om continu mensen om je heen te hebben, maar zij hebben altijd hun leven voor ons gewaagd. Dat is geweldig en uniek.”

