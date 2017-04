Dochtertje Arie Boomsma heeft een héle ‘coole’ vriend

De dochter van presentator en sportfanaat Arie Boomsma en zijn vrouw Romy, Bobby Jo, kan het duidelijk goed vinden met de kat des huizes.

Zo laat Arie in een post op Instagram weten dat de twee ‘kleine maatjes’ zijn.

Ontspannen

En dat is goed te zien op het schattige plaatje: wat liggen de twee gezellig bij elkaar op de grond. Het is duidelijk dat het huisdier zich helemaal op z’n gemak voelt bij de jonge Bobby. En ook Bobby doet een beetje stoer met haar handje – een lekker tof duo, dus. Een leuke foto is het hoe dan ook.

Li’ll buddies. Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 13 Apr 2017 om 11:01 PDT

Eerder deelde Arie al een korte video waar hij bij schrijft: “De dagen van onbezorgd luieren zijn voorbij”. Bobby laat haar nieuwe, coole, vriend liever niet met rust.

de dagen van zorgeloos luieren zijn voorbij… Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 5 Apr 2017 om 11:19 PDT

Bron & Beeld: Instagram