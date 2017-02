Dit is hoe Donald Trump een blauwtje liep bij prinses Diana

Donald Trump blijkt regelmatig publiekelijk avances te hebben gemaakt naar de Britse prinses Diana, maar die had overduidelijk nooit interesse in de huidige Amerikaanse president.

Donald Trump en prinses Diana kwamen elkaar regelmatig tegen in de jaren ’90, omdat ze veel in dezelfde kringen verkeerden. Zo bood Donald de Britse royal regelmatig een lidmaatschap voor zijn buitenverblijf in Florida aan, maar Diana wees dit steeds keurig af. Zij hield zich liever bezig met haar gezin, zoals te zien is in bovenstaande video.

Goede band

Trump hield echter stug vol om Diana om zijn vinger te winden. Hij stuurde de prinses in 1996 een bos bloemen nadat bekend werd dat ze zou gaan scheiden van prins Charles.

Vlak na Diana’s dood verklaarde Donald Trump dat hij vond dat hij een goede band had met de prinses. Ze beschikte volgens hem over het uiterlijk van een supermodel. Vervolgens zei hij in 2000 in een radio-interview dat lady Diana bovenaan zijn lijstje stond met vrouwen met wie hij graag nog eens het bed had willen delen. “Ik denk dat ik een goede kans had gemaakt,” voegde hij daaraan toe.

Geen kans

Prinses Diana hapte echter nooit toe, maar het verbaast ons niks dat Donald tot zelfs na haar dood dacht dat hij wel een kans maakte. Wat denken jullie?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Gatsby. Beeld: ANP