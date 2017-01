Dit is waarom Donald Trump geen trouwring draagt

Donald Trump is 12 jaar getrouwd met Melania. Waarom draagt hij dan geen trouwring?

In 2004 vroeg Donald Trump het Sloveense model Melania Knauss ten huwelijk. Hij deed dat met een verlovingsring ter waarde van 1,5 miljoen dollar – ook al had hij er ‘slechts’ de helft voor betaald. Toen ze een jaar later trouwden, pronkte de 13-karaats diamant nog altijd op de ringvinger van de First Lady.

Kil

Maar gek genoeg draagt president Trump zelf geen trouwring. Wat zegt dat over zijn relatie met Melania? De verstandhouding tussen de twee kwam tijdens de inauguratie soms wat kil over.

Eerste en tweede huwelijk

Op foto’s met zijn eerste vrouw Ivana Zelnickova lijkt hij ook geen ring te dragen. Tijdens zijn tweede huwelijk, met Marla Maples, verschijnt er af en toe een ring aan zijn vinger. Bovendien is de Amerikaanse president niet de enige die geen trouwring draagt.

Persoonlijk

Zo heeft prins William bijvoorbeeld geen trouwring om zijn vinger. Daarover heeft het Britse koninklijk huis in 2011 bericht dat het om een ‘persoonlijke voorkeur’ gaat.

Burgerlijke staat

New York Magazine komt met de volgende verklaring voor mannen die geen trouwring dragen: ze willen simpelweg niet beoordeeld worden op hun burgerlijke staat. “Als eenmaal bekend is dat je getrouwd bent, zijn er veel minder mensen in je geïnteresseerd”, vertelt een 30-jarige commercieel directeur, getrouwd, in het magazine.

Geen zichtbare bling

Die theorie gaat natuurlijk niet op voor Trump, van wie iedereen weet dat hij getrouwd is. Volgens Cosmopolitan dragen sommige mannen geen ring omdat ze het hinderlijk vinden of omdat ze simpelweg niet van sieraden houden. En, eerlijk is eerlijk, Donald Trump draagt verder geen andere zichtbare ‘bling’.

We weten allemaal dat Trump dol is op goud. Alleen misschien niet om zijn vinger.

Bron: Harpers Bazaar, beeld: Shutterstock