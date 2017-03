Als je een dierbare moet missen, is dat gemis vaak groter bij bijzondere gebeurtenissen. Je achttiende verjaardag, je trouwdag of de geboorte van je kind bijvoorbeeld. Hoe mooi is het om dan tóch een bericht te ontvangen van iemand die er niet meer is: iets tastbaars op een bijzonder moment.

Als je ontdekt dat je zwanger bent en je moeder er niet meer is, kun je haar niet meer vragen hoe haar zwangerschap verliep. Hoe bijzonder is het om in het kraambed een brief van haar te krijgen waarin ze haar ervaringen deelt en je zo toch antwoord krijgt op je vragen? Maar het kan ook een horloge van je overleden vader zijn met een kaartje, dat je krijgt op je trouwdag zodat hij er toch een beetje bij is. Het zijn mooie, dierbare berichten die je veel troost kunnen geven en waardoor je allerlei herinneringen herleeft.

Speciale herinnering

Libelle is op zoek naar vrouwen die op een speciaal moment iets bijzonders hebben ontvangen. Denk aan een brief die je op je verjaardag mocht openen of een doos met je eigen babyspullen tijdens je zwangerschap. Deel je het met ons? We lezen je verhaal graag!

<li>Van wie heb jij speciale herinneringen ontvangen? Vertel het ons!</li>

