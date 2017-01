Het is feest vandaag in huize Kroes: Doutzen mag 32 kaarsjes uitblazen. Maar van die leeftijd is niets te zien.

Want wat heeft het topmodel toch een afgetraind lijf.

Wauw

Dat showt ze ons vandaag met een foto op Instagram. We snappen wel dat ze trots is op haar figuur: wat een buikspieren. Op zaterdag was haar zoontje Phyllon jarig. Ook toen plaatste het model een foto met als tekst: “We zullen er altijd voor je zijn en steunen je in alles wat je wilt doen en zijn. Morgen zes jaar geleden was jij degene die mij een mem maakte en ik ben een trotse moeder dankzij jou.” Die foto kreeg meer dan 110.000 likes.

To celebrate my birthday, @hunkemoller is giving away 25% discount on my sports collection. Use code DOUTZENBDAY to get the discount. Check out the collection via the link in bio. #hunkemoller #doutzenstories #dk1985 Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 23 Jan 2017 om 1:43 PST

En dit is de foto van de jarige Phyllon, die afgelopen weekend 6 jaar werd:

HAPPY BIRTHDAY sweet little man! I’m so proud of you to have you in my life❤ #6years #happybirthday #hbd #proud #timeflies @sunneryjames Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 20 Jan 2017 om 11:54 PST

