Dít is waarom Doutzen Kroes een héél bloot plaatje deelt op social media

Doutzen Kroes heeft een lijf waar menig vrouw groen van ziet: dat moge duidelijk zijn. Maar nu deelt het topmodel wel een héél uitdagend kiekje.

Het is een foto waarop Doutzen bloot te zien is met een andere vrouw, model Lara Stone.

Pikant

En de 2 meiden staan er op z’n zachtst gezegd ‘knus’ bij. Maar er zit een serieuze reden achter het plaatje van de Friese schone. Nadat vorige week 2 homoseksuele jongens in elkaar zijn geslagen, steunde heel Nederland deze jongens. En dat deden we massaal door foto’s te delen waarop mannen hand in hand staan, met de hashtags ‘allemannenhandinhand’.

Belangrijke boodschap

Doutzen wilde ook haar steentje bijdragen en deelde deze foto, om te laten zien dat iedereen gelijk is, op wie je ook valt. Ze schrijft er dan ook bij: “De wereld zou een betere plek zijn als we allemaal wat liever zouden zijn voor elkaar”. De foto heeft al meer dan 107.000 likes gekregen, maar of dat alléén vanwege de achterliggende gedachte is…

The world would be a better place if we would be more loving with each other 😽😉 Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 3 Apr 2017 om 12:08 PDT

Bron & Beeld: Instagram