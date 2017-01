Kans van 1 op 50 miljoen: moeder bevalt van drie baby’s met twee lijfjes

Het gebeurt bijna nooit dat er zo’n bijzondere drieling wordt geboren als die van de Amerikaanse Silvia Hernandez en haar man Raul Torres.

Ze kregen drie meisjes, maar met 2 lichamen. Twee van de drie kinderen zaten aan elkaar vast en zijn ter wereld gekomen als een Siamese tweeling.

Dit wisten de ouders al voor de geboorte. Moeder Silvia, die nog een zoontje heeft, maakte zich vooral zorgen dat haar meisjes niet lang zouden leven vanwege hun medische conditie. “Ik weet dat we onze best zullen doen om ze een zo normaal mogelijk leven te geven, als ze maar bij ons blijven. Ik heb veel gehuild”.

Alleen maar meisjes

Wat helemaal bijzonder is is dat maar 1 van de 6 zwangerschappen van drielingen leidt tot een geboorte van 3 baby’s van hetzelfde geslacht. De kinderen van Silvia en Raul, Catalina en de tweeling Ximena en Scarlett, zijn zeker één van de uniekste ter wereld. De kans op een drieling, met 2 kindjes die aan elkaar vast zitten, is 1 op 50 miljoen. De Siamese tweeling zal binnen een jaar worden geopereerd – de meisjes kunnen nu nog niet van elkaar worden gescheiden. Ze zijn bij hun romp aan elkaar gegroeid. Ze zijn nog te klein en te jong voor zo’n ingrijpende operatie.

Wonder

Ondanks alles wat hen te wachten staat is Silvia dolblij met haar kindjes. Ze noemt ze haar ‘wonderbaby’s’. De ‘tweeling’ wordt nog altijd in de gaten gehouden in het ziekenhuis in Texas, waar de familie woont. Binnenkort mogen zij hopelijk mee naar huis.

Bron: Medical Daily. Beeld: Facebook