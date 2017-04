Droevig nieuws voor Georgina Verbaan

De kat van Georgina Verbaan is overleden. “Mijn beste vriend is dood. Hij ligt op de bank en hij is koud”, zo schrijft ze in haar column voor NRC.

Ze was hartstikke dol op haar huisdier, Dr. Laurens.

Afscheid nemen

Op Instagram plaatst Georgina een foto van de laatste rustplaats van haar trouwe metgezel. Ze kreeg Dr. Laurens een aantal jaar geleden cadeau. Sindsdien zijn ze beste vrienden. Ze schrijft in haar column over het grote verlies: “Wat lijken jullie op elkaar’’ is het grootste compliment dat ik ooit kreeg. En nu is hij kapot. Even klein in mijn armen toen hij stierf als op de dag dat ik hem kreeg en niet meer losliet.”

Dag Dikkie. Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 8 Apr 2017 om 5:20 PDT

Hij is een soort pop geworden, mijn bejaarde kat. Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 7 Mrt 2017 om 2:54 PST

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: NRC. Beeld: Instagram