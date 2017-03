Dít 2-jarige meisje is de dubbelganger van zanger Ed Sheeran

Je verwacht ’t niet gauw: dat een 2-jarige peuter de dubbelganger is van een 26-jarige Britse zanger. Toch gaat de foto van het onbekende meisje nu het hele internet over.

Waarom? Omdat ze ondanks alle verschillen tussen de twee wel héél erg lijkt op Ed Sheeran.

Mini Ed

Isla Walton is een peuter, ook uit Engeland, en haar moeder is maar wat trots op haar looks. Ze vindt haar rode haren heel schattig en noemt haar altijd ‘baby Sheeran’. Moeder Zoe: “Iedereen om mij heen zegt altijd tegen haar dat ze een mini Ed is. Ik vind het wel grappig.” Het internet raakt er niet over uitgepraat: haar foto gaat inmiddels het wereldwijde nieuws over.

Wat vind jij? Twee druppels water?

Bron: Elite Daily. Beeld: Instagram