De meeste van ons hebben een bijzondere band met een huisdier, maar deze duiker heeft wel een heel bijzonder maatje. Het is een haai.

Een stierkophaai welteverstaan. Ze (yes, het is een vrouwtje) heeft geen naam, maar Rick Anderson herkent het beest aan de tekening op haar rug. Rick duikt al 27 jaar en heeft een duikschool in Australië. Iedere keer als de duiker “zijn” haai spot, komt ze langs voor een dikke knuffel.

De haai is 1.80 m, maar het knuffelen begon toen ze 7 jaar geleden nog maar 15 cm groot was. Rick zocht toen voorzichtig toenadering tot de haai en dat werkte: het dier is nu helemaal aan Rick gewend en blijft hem bij iedere begroeting tegen zijn been porren totdat de Australiër haar een knuffel geeft.

Rick benadrukt dat hij de haai geen eten voert, maar dat hij haar eigenlijk als een hondje behandelt. De duiker wil met de vriendschap aantonen dat we niet standaard bang hoeven zijn voor iedere haai: ze willen je niet allemaal iets aandoen.

Rick Anderson has a friend—now a 6ft female Port Jackson shark—who likes to cuddle when he’s diving off Nobbys Beachhttps://t.co/4wlZHErOHi pic.twitter.com/79O3Ccj0UX — Ruth Hatch (@25JessieSt) 13 januari 2017

