Klant betaalt 1401,40 euro voor een bruin brood

Tja, bij een halfje bruin denk je niet gelijk aan torenhoge prijzen. Toch betaalde iemand meer dan 1400 euro voor een beetje bruin brood.

Bij Bakkerij Van Herk in Dordrecht werd het bedrag vrijdagmiddag overgemaakt voor een fijn volkoren variant van het brood.

Geen gouden beloning

Of het meel van goud was? Nee. Het blijkt om een blunder te gaan. Zo vertelt één van de medewerkers lachend: “Ik drukte 1,40 euro in. Maar daarna nog een keer, omdat ik was vergeten dat ik het al had gedaan. Ik kan er nu wel om lachen, maar ik vind het heel vervelend. Ik wilde de klant nog geld uit de kassa meegeven voor het geval hij nu niks meer op zijn rekening had staan. Maar dat was niet het geval.”

Lol

Uiteraard krijgt de man zijn geld netjes teruggestort. Hij kon er zelf ook wel om lachen. “Zo’n hoog bedrag is nog nooit gepind bij ons”, aldus de medewerkster van de bakkerij. Het was een duur brood.”

Bron: AD. Beeld: iStock