Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (15 en 11) en een dochter (13). In bijna alles lijkt Elsbeth op haar moeder, maar dat gaat niet op als het gaat over de overgang.

Ik lijk dus op mijn moeder. Uiterlijk, innerlijk, en alles ertussenin. Van een bos krullend haar tot hard niesen met een uithaal, van snel janken tot migraine. Lekker voorspelbaar. Maar nu heb ik ontdekt dat ik toch iets heb geërfd van vaderskant. Hoe gek het ook klinkt, maar ik heb het over de overgang. Mijn moeder had blijkbaar goede genen: “Kind, ik geloof dat ik één keer ’s nachts het slaapkamerraam heb opengegooid en het bed heb verschoond, en dat was het. Maar wij hádden het er ook gewoon niet over, dat is tegenwoordig wel anders.”

Klopt. Hier op de redactie wordt regelmatig een raam opengeklapt: “Hebben jullie het niet bloedheet, dan?” roepen wij vijftig-is-het-nieuwe-veertigers van Eindredactie naar de bibberende jonkies van Vormgeving. Dat is niet het enige, want die opvliegers gaan natuurlijk gepaard met stemmingswisselingen, korte lontjes en heel veel chocola. En tips. Want dat is het fijne van een hele afdeling met leeftijdgenoten: we wisselen er heel wat uit!

Niet zo gek dat we ook heel nieuwsgierig waren naar het Eigenwijze Vrouwenboek van Saron Petronilia. Daarin valt onder andere te lezen wat we kunnen doen om de overgangsperiode zo gezellig mogelijk te overbruggen. Niet alleen veel bewegen en gezond leven, maar we schijnen met bepaalde ingrediënten (zonnebloempitten, bruine rijst, yoghurt) ook hormonen te kunnen beïnvloeden. Hoera! Ga ik zeker proberen. Maar mag ik daar als ervaringsdeskundige nog één ding aan toevoegen? Een croissantje met roomboter en een dikke laag Nutella. Werkt perfect!

Tekst: Elsbeth Drijver. Beeld: Libelle