Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Mijnke Dijkema, die Libelle’s Karin bedankt omdat zij zorgde dat Karin’s zieke zus genoeg te lezen had in een zware periode.

Lieve Karin,

Een jaar geleden belde ik met de Libelle-redactie en kreeg ik jou aan de telefoon. Ik was op zoek naar de speciale Jan, Jans-uitgave ‘Wij houden van Holland’. Ik legde uit dat ik ’m eigenlijk wel héél snel nodig had. Mijn zus in Australië had die week gehoord dat zij uitgezaaide borstkanker had en ik stond op het punt om naar haar af te reizen.

Karin ging voor mij op zoek op de website en verzekerde mij dat deze uitgave nog voorradig was, maar dat er wel een aantal dagen levertijd zou zijn. Toen zei ze: “Wacht, ik heb er nog eentje op mijn bureau”, en ze deed ’m onmiddellijk op de post. Mijn zus heeft genoten van de verhalen over haar zo geliefde Holland. Drie keer binnen zeven maanden ben ik vorig jaar naar Australië afgereisd om bij mijn lieve zus te kunnen zijn toen zij zo vreselijk ziek was. Maar altijd kwam ik bij haar met een stapel Libelles. Wat heeft ze nog gelachen, de tranen liepen over haar wangen toen ik haar de column voorlas van Juul die haar haren net zo wit had als Geert Wilders.

Bedankt lieve Libelle, wat je al die jaren voor mijn zus hebt betekend in het verre Australië. Met een lach en met een traan.

Mijnke Dijkema

Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Toen Marja (61) borstkanker kreeg, werd duidelijk wat een ijzersterke band ze met haar zussen had.

Beeld: iStock