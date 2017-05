Bouquetreeks-boekjes. Romantische films. Vijftig tinten grijs. Welke film we ook kijken, welk boek we ook lezen: de sex is steevast fantastisch en alles en iedereen ziet prachtig uit. Hoe zit dat eigenlijk met het sexleven van de gewone gemiddelde Nederlandse vrouw? Dat levert verrassende verhalen op…

Marleen (38): “Het is nog donker als mijn wekker gaat. Na mijn ‘goedemorgen schat’ zegt mijn man dat hij zich verdrietig voelt. We hadden ruzie gisteravond. Alweer. Er gaat de laatste tijd veel mis in onze communicatie. We reageren heftig op elkaar, veel te heftig. Intimiteit is er weinig, sex is alweer een maand geleden. Niet dat ik hem niet meer aantrekkelijk vind. Laatst keek ik vakantiefoto’s en kreeg ik vlinders in mijn buik toen ik een foto van mijn man zag. Brede lach en sterke armen, daar hou ik van.”

Scheiden

“Nadat we gisteren onze ruzie hadden uitgepraat, zei mijn man dat hij soms bang is dat ik wil scheiden. Toen ik bekende dat het weleens door mijn hoofd speelt, moest ik huilen. Een huis voor mij en de kinderen, geen relatiegedoe en af en toe een spannende onenightstand, het lijkt soms heel aanlokkelijk. Nu, zo samen in bed, denk ik er heel anders over. Ik wil niet dat hij zich verdrietig voelt over mijn bekentenis van gisteravond. Ik wil helemaal niet bij hem weg. Ik wil dicht bij hem zijn. Ik voel zijn prikkende baard en ruik zijn ochtend-adem, maar man, wat hou ik van hem.”

Dichtbij

“Jammer dat er zo’n ruzie voor nodig was om dat te voelen. We zijn nogal verbaal. Praten kunnen we goed samen, discussiëren ook. Maar elkaar aanraken, dat schiet er om een of andere reden bij in. Ik ben niet opgewonden, maar wil met hem vrijen. Gewoon omdat ik heel dicht bij hem wil zijn. Ik wil hem laten voelen dat ik de zijne ben. Met mijn hand streel ik over zijn billen, hij kust mijn borsten en trekt mijn onderbroek uit. God, die onderbroek. Vroeger waren ze van zijde en kant. Nu is het een katoenen heupslip. Ik zou weleens wat meer mijn best mogen doen.”

Tien minuten

“De sex is kort, zonder voorspel, maar intens. ‘Ik vind je zo lekker’, kreunt mijn man. Wat ontzettend goed om te horen. De hele vrijpartij duurt niet langer dan 10 minuten, maar dat vind ik niet erg. Dat ik niet klaarkom ook niet. Daar heb ik meer tijd voor nodig. Ik heb nog nooit een orgasme gehad tijdens gemeenschap. Als hij me vingert, lukt het wel, maar daar is nu geen tijd voor. Ik hoor mijn dochter al rommelen in haar kamer, het ontbijt moet op tafel. Ik hoef ook niet altijd klaar te komen. Een vluggertje zoals dit vind ik ook best geil. De diepe tongzoen die hij me geeft voordat hij van me afrolt ook. Moeten we vaker doen, dit. Niet alleen tegen elkaar aan liggen, maar vooral ook de sex. Het is goed voor ons.”

