Moeder schrijft liefdevolle brief aan haar revaliderende dochter

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees deze brief van een moeder die haar dochter een hart onder de riem steekt, nadat zij een ernstig ongeluk heeft gehad.

“Lieve dochter,

Ruim een jaar geleden werd je, toen je na je werk op weg was naar huis, van achteren aangereden door twee auto’s. De eerste automobilist remde simpelweg te laat, nummer twee reed te hard én was aan het bellen. Dit ongeluk veranderde je leven in een nachtmerrie. Je hebt het werk waar je zo van hield moeten opgeven, vriendinnen verloren. Je plannen om te reizen, een huis te kopen of carrière te maken staan stil.

Wat we pas sinds kort weten, is dat een stuk van je borstbeen is afgebroken en dat je nog maar 60 procent van je longcapaciteit hebt. De kans bestaat dat je rechtszijdig verlamd raakt. Af en toe zie je het niet meer zitten met je revalidatie. Op die momenten denk ik aan die bestuurder die zo nodig moest bellen tijdens het rijden. Zou hij vaak aan het ongeluk terugdenken? Beseffen hoe ingrijpend jouw leven hierdoor is veranderd? Je bent verwikkeld in een strijd met letselschadeadvocaten en dat is zwaar, maar er komt een dag dat het leven je weer toelacht en je weer verder kunt. Dat wordt vast een prachtig mooi leven. Je verdient het.

P.”

