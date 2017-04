Sonja’s man wacht op een nier: “Die van mij was niet geschikt”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Sonja, die haar nier wilde afstaan aan haar man, maar hij was niet geschikt. “Maar het is hem zo gegund.”

De tijd dringt

In de zomer van 2016 liet ik me onderzoeken of ik een nier zou kunnen afstaan aan mijn man. Bij elke afdeling werd ik ontzettend vriendelijk behandeld. Sommige verpleegkundigen vertelden me hoe bijzonder en mooi ze het vinden dat ik een van mijn nieren wilde afstaan. Een paar weken later kregen we de uitslag. Deze uitslag was helaas niet positief. Ik huilde en mijn man Menno troostte me. Dat moment waarop hij mij troostte, staat in mijn geheugen gegrift. Ik vond dat zo bijzonder en krachtig van hem. Het is ook de reden dat de kinderen en ik zo veel om hem geven. Hij is altijd positief, al laat zijn lichaam hem vaak in de steek. De toekomst is onzeker en de tijd dringt. Vinden we op tijd een geschikte nier? Een nieuwe nier betekent simpelweg een verlenging van zijn leven. Met een nieuwe nier is hij niet meer afhankelijk van de nierdialyse en kan hij zijn twee dochters zien opgroeien. Het is hem zo gegund. – Sonja Smith-van Dijk

