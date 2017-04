Vrouw vindt geluk nadat vriendin vertelt dat ze verliefd op haar is

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees onderstaande brief over verliefdheid, écht gelukkig zijn en jezelf vinden.

“Op mijn vijftiende kreeg ik verkering met een aardige jongen. Wat verliefd zijn was, wist ik toen nog niet goed, maar ik voelde me bij hem wel anders dan bij de andere jongens in de klas. Het plaatje werd compleet toen we trouwden. Ik was 21 toen onze eerste dochter werd geboren. Nu zal ik echt gelukkig worden, dacht ik. Na zes jaar kwam er nog een dochter bij en ik hoopte dat het dan nu echt zou gebeuren: gelukkig zijn. Helaas lukte het me niet. Ik zocht hulp bij allerlei instanties, kreeg medicijnen, klopte aan bij familie en vrienden, maar het ongelukkige gevoel bleef.

Tot de dag waarop een vriendin me vertelde dat ze verliefd op me was. Het was alsof overal alarmbellen afgingen en mijn lichaam op tilt sloeg. Was dit het dan wat ik altijd voelde als zij in mijn buurt was: verliefdheid? Zou dit zijn wat ik diep vanbinnen misschien al wist? Nu, bijna tien jaar later, kan ik zeggen dat ik gelukkig ben. Mijn keuze voor de echte verliefdheid heeft me écht gelukkig gemaakt en tegelijkertijd ook verdrietig. Op begrip heb ik niet kunnen rekenen. Was dit het waard? Ja, want ondanks mijn enorme gemis heb ik mezelf gevonden. Dat is de grootste schat die je kunt ontdekken. Geluk is mogen zijn wie je bent.” – Anoniem

Beeld: iStock