Eenzame 90-jarige vrouw schrijft haar buurvrouw een ontroerend briefje

Wanneer je ouder wordt, wordt nieuwe vrienden maken steeds lastiger. Een 90-jarige vrouw voelde zich zo eenzaam dat ze haar buurvrouw – die ze nog nooit gesproken had – een tranentrekkend briefje stuurde.

Marleen Brooks had nog nooit met haar buurvrouw gesproken tot ze post kreeg waarin de vrouw vertelt hoe eenzaam ze zich voelt. “Zou je willen overwegen om mijn vriendin te worden? Ik ben een 90-jarige die alleen woont. Ik ben zo eenzaam en bang. Alsjeblieft: ik bid om iemand”, staat er in het briefje.

Nieuwe vriendin

Dat brak Marleens hart. Ze stuurde het verhaal door naar een lokale nieuwslezer die het vervolgens weer deelde op zijn Facebookpagina. “Toen ik thuiskwam, vond ik dit briefje van een dame die verderop in de straat woont. Het maakt me verdrietig, maar aan de zonnige kant: het lijkt erop dat ik er een nieuwe vriendin bij heb”, schreef Marleen naar de nieuwslezer.

Raar

Marleen ging op bezoek – bewapend met een doos cupcakes. “Ze is zo’n lieve vrouw en was dolblij dat we langskwamen.” Wanda, zoals de vrouw heet, zei dat ze hoopte dat Marleen het geen raar briefje vond en dat ze simpelweg wel iets moest doen. “Ik woon hier al vijftig jaar maar ken geen van mijn buren”, vertelde de vrouw.

Hartfalen

Wanda heeft drie zoons, waarvan er eentje is overleden. De andere twee wonen ver weg en kunnen dus niet regelmatig op bezoek komen. Daarnaast lijdt ze aan hartfalen en botontkalking en is ze daardoor zelf aan huis gekluisterd. “Er zijn zoveel ouderen eenzaam. Klop eens aan bij je oude buurman- of -vrouw om hallo te zegen. Het betekent de wereld voor ze”, zegt Marleen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook