Almere opent de eerste begraafplaats voor zeer jonge kinderen

In Almere is een begraafplaats geopend voor kinderen die op zeer jonge leeftijd zijn overleden. Het heet ‘het Vlinderveld’.

De plek is ook bedoeld voor kindjes die nog voor de 24e week van de zwangerschap zijn overleden. Ouders kunnen hier terecht om hun kindje een mooie plek te geven op een speciale plek op het veld.

Kleindochter

De unieke plek is er mede dankzij de inspanningen van Els van Boxtel. Haar kleindochter werd in juli 2015 al na 23 weken zwangerschap geboren enz overleed. “Dan kom je erachter dat je het kindje niet kunt aangeven, dat je het kunt achterlaten en dat het ziekenhuis er dan voor zorgt dat kindje wordt gecremeerd.” Haar dochter regelde uiteindelijk toch zelf dat haar kindje, Inaya, begraven kon worden. Maar dit kostte haar 1500 euro.

Nog meer

Dat heb je er als ouder natuurlijk voor over, maar voor sommigen is zo’n geldbedrag niet weggelegd. Daarom besloot Els actie te ondernemen. “Inaya is voor een groter doel gestorven”, zegt Els. “Ik hoop dat veel gemeentes hier navolging aan geven.” Voorlopig is Almere Stad de enige plek in het land waar dit kan. Er is plek voor 35 kindjes en er liggen er nu al een paar begraven.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock