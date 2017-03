Wauw: Disney geeft de allereerste foto van Mary Poppins vrij

Volgend jaar rond de kerstperiode is het zover: dan komt de Mary Poppins-film van Disney uit. De rol van de nanny gaat naar actrice Emily Blunt (33).

En om alvast een klein voorproefje te krijgen, deelt Disney nu de eerste foto van de nieuwe film. Zonder Julie Andrews, met Emily Blunt, dus.

Lekker beginnen

Deze maand komt de klassieker Beauty and the Beast opnieuw uit, waarin Emma Stone de rol van Belle op zich neemt. In navolging van deze actie wordt ook de favoriete film uit 1964, Mary Poppins, opnieuw gespeeld en verfilmd. Het is nog altijd één van de populairste musicalfilms ooit gemaakt. En ja, dat wordt een heus spektakel. En een goed begin is nog altijd het halve werk: de eerste foto krijgt al meer dan 220 duizend likes. Het is supercalifragilisticexpialidasties!

Dit is de Britse actrice Emily Blunt, die Mary zal spelen:

At #BAFTAs in London, UK. 2017.2.12 Een bericht gedeeld door Emily Blunt (@_emily_blunt_) op 13 Feb 2017 om 8:50 PST

En dit is de eerste foto van Mary Poppins die Disney heeft gedeeld:

A practically perfect first look at Emily Blunt in #MaryPoppinsReturns. ☂️✨ Een bericht gedeeld door Disney (@disney) op 3 Mrt 2017 om 12:16 PST

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

De evolutie van de Disneyprinses.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Disney. Beeld: Instagram