Vorige maand vierde koningin Elizabeth dat ze 65 jaar op de troon zat. In al die jaren heeft de Britse vorstin diverse routines ontwikkeld (zoals we ook zien in de video), ook in wat ze graag eet.

Volgens de Britse krant The Telegraph ontbijt Elizabeth graag met cornflakes. Vooral die van de merken Special K en Corn Flakes vindt ze lekker. Soms voegt ze wat macadamianoten of gedroogde abrikozen toe. Meestal ontbijt de koningin alleen rond 9.00 uur.

Lichte lunch

Ondanks deze koolhydraatrijke start, vermijdt Elizabeth producten met zetmeel, zoals aardappelen. Vaak neemt ze een lichte lunch, zoals een moot gegrilde vis op een bedje van spinazie. Haar diner ziet er ongeveer hetzelfde uit. Ook al ligt er ook wel eens een stukje wild op haar bord, afkomstig van een van haar landgoederen. Zo is Balmoral, een van de koninklijke residenties, een goede locatie voor hertenvlees.

Een ware chocoholic

De koningin schijnt een ware chocoholic te zijn.Na het diner probeert ze niet meer te snoepen, maar tijdens het thee-uurtje ’s middags neemt ze graag een stukje chocola. Iets anders waar ze dol op is, is een typisch Engelse ‘jam penny’. Dat is een eenvoudige sandwich met jam die gesneden is in de vorm van een oude Engelse stuiver. Andere zoetigheden die Elizabeth lekker vindt, zijn puddings (die met witte perzik schijnt haar favoriet te zijn) en scones.

Cocktail of gin

’s Avonds nipt de Queen graag van een gin of Dubonnet cocktail. Of ze ook wel eens een glas mousserende wijn drinkt die op Windsor Castle wordt gemaakt? Dát zullen we misschien wel nooit weten.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Vogue, beeld: ANP