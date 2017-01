Dít is de emoji die wereldwijd het meest gebruikt wordt

Een knipoog? Een hartje? Of een dikke kus? Nee, de emoji die over de hele wereld het meest gebruikt wordt, is het gezichtje dat tranen met tuiten lacht. Gelukkig maar, altijd blijven lachen!

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Michigan en Peking. Onderzoekers keken naar maar liefst 427 miljoen berichten die door meer dan 4 miljoen smartphonegebruikers verstuurd werden, in 212 verschillende landen. Ze wilden hiermee vaststellen of het gebruik van emoji’s universeel is, of dat er per land en cultuur grote verschillen zijn.

Alomtegenwoordig

En wat bleek: het gezichtje dat tranen met tuiten lacht, wordt wereldwijd het meest gebruikt. Maar liefst 15,4 % van alle verstuurde emoji’s was dit gezichtje. Op nummer 2 staat het hartje. En op nummer 3: het verliefde gezichtje met hartjes als ogen. “Emoji’s worden langzaam de alomtegenwoordige taal die alle mensen uit verschillende culturen samenbrengt”, zegt onderzoeker Wei Ai.

Land van de liefde

Er bleken wel wat verschillen. Zo staat in Frankrijk – het land van de liefde – niet een gezichtje, maar het hartje op nummer 1. De Fransen zijn trouwens sowieso de allergrootste emoji-appers ter wereld: in maar liefst 20 % van alle appjes zat minstens 1 emoji. De Russen en Amerikanen staan op plek 2 en 3.

Individualistisch

Uit het onderzoek bleek dat in landen waarin de inwoners erg individualistisch zijn, zoals Australië, Frankrijk en Tsjechië, veel vrolijke emoji’s worden gebruikt. In landen waar mensen hele hechte relaties hebben met anderen, zoals Mexico, Chili en Peru, worden juist meer verdrietige en negatieve gezichtjes gebruikt.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Waarom je elke dag even moet glimlachen volgens spiritueel vlogger Manon.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Michigan News. Beeld: University of Michigan, Istock, AFP