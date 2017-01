26 ergernissen tijdens het winkelen

Of ze nou naar de supermarkt of een kledingwinkel gaat: Libelle’s Elselien is – in tegenstelling tot veel andere vrouwen – niet perse dol op winkelen. En al helemaal niet als het zó moet.

1) Mensen die middenin het gangpad opeens stil gaan staan en dan boos zijn als je tegen ze op botst.

2) Dat je net een verjaardagskaart uit dat draairekje wilt pakken als iemand aan de andere kant er doodleuk een slinger aan geeft.

3) Het moment waarop je yoghurt moet hebben, maar er iemand voor het koelvak staat die maar niet kan kiezen tussen de dubbelvla en de aardbeienkwark.

4) Verkoopsters die niet met jou praten, maar wél uitgebreid met elkaar.

5) Als de vakkenvuller die in het magazijn zou kijken of er nog appelstroop is na 20 seconden alweer terugkomt met de boodschap: ‘hebben we niet’. Je weet zeker dat-ie niet goed gekeken heeft, maar dat kun je natuurlijk niet hard maken.

6) Wanneer je een broek past in een kledingwinkel: ‘Leuk broekje he, ik heb hem zelf ook’. Zeg dan nog maar eens dat je het een afschuwelijk geval vindt.

7) Dat mensen denken dat je tot het personeel behoort als je even een t-shirt opvouwt.

8) Spaart u [vul maar in]? En staat u al in ons klantenbestand?

9) Verkoopsters die het gordijn opentrekken en ‘hoe zit-ie’ roepen als je ‘m nog maar halverwege je knieën hebt.

10) Je koopt een kop koffie. ‘Wilt u daar een Twix bij? Een saucijzenbroodje misschien? Nog behoefte aan kauwgom voor een euro?’ NEE, NEE, NEE.

11) Dat je iets wilt ruilen en geen geld terugkrijgt, maar een cadeaubon (gebeurt alleen in winkels waar je verder nooit komt).

12) Ouders die hun kinderen het winkelwagentje laten duwen. Tegen jouw schenen.

13) Dat je die blouse graag wilt hebben, maar er geen prijskaartje aan zit.

14) Niet voorgelaten worden in de rij bij de supermarkt terwijl jij echt maar één doosje eieren hebt en die man voor je net voor een heel weeshuis heeft ingeslagen.

15) Foundationvlekken op dat shirt dat je wilt passen.

16) Mensen die met een kritische blik in avocado’s, kiwi’s en sinaasappelen knijpen en ze vervolgens terugleggen.

17) Het licht bij de H&M.

18) De vertekenende spiegels bij de H&M zodat je 1.83 meter en 53 kilo lijkt.

19) Oh ja, de rijen bij de H&M.

20) Mensen die denken dat het in de supermarkt overal ‘vrij parkeren’ is, waardoor je zigzaggend tussen alle karretjes door op zoek moet naar je boodschappen.

21) Dwarrelende stofnesten in paskamers.

22) Broeken die je wél aankrijgt, maar niet meer uit.

23) Dat je in bijna iedere kledingwinkel het gevoel hebt dat je in een discotheek staat.

24) Verkoopsters die doen alsof Doutzen Kroes zojuist is binnengelopen en alles wat je past prachtig/geweldig/fantastisch vinden staan.

25) Een alarm dat afgaat als jij in een overvolle winkel naar buiten loopt en je wéét dat je niets gestolen hebt, maar toch knalrood wordt.

26) Dat je altijd datgene vergeet waar je daadwerkelijk voor kwam.

