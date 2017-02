Dít is de reden dat deze man zijn ex-vrouw bloemen geeft op haar verjaardag

Billy Flynn geeft zijn ex-vrouw ieder jaar bloemen op haar verjaardag. Ook koopt hij een kaart en gaat hij naar haar huis om ontbijt te maken. En daar heeft hij een prachtige reden voor.

Zo doet hij dit om de simpele reden dat hij een goed voorbeeld wil geven aan zijn kinderen.

Hij plaatste zijn verhaal op Facebook en daar ging zijn post gelijk viral. “Iemand vroeg mij waarom ik dit in godsnaam deed voor mijn ex. Dit vind ik vervelend. En daarom wil het nu aan iedereen vertellen.”, zo schrijft hij. Maar hij legt het mooi uit: “Ik voed twee kleine mannetjes op. Het voorbeeld dat ik ze stel van hoe ik hun moeder behandel, is bepalend in hoe zij andere vrouwen zien en zullen behandelen. Ik denk zeker in mijn geval, omdat wij gescheiden zijn”.

“Dus iedereen die geen goed voorbeeld geeft wat betreft relaties aan zijn of haar kinderen: zorg dat je alles op orde krijgt. Sta boven jullie ruzies en doe het voor je kids. Dat is groter dan jij. Voed lieve mannen en vrouwen op. De wereld heeft ze nu meer dan ooit nodig.” De post van de man heeft al meer dan 690 duizend likes gekregen.

Bron & Beeld: Facebook