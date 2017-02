Zien: Fatima Moreira de Melo gaat voor het eerst in 7 jaar naar de kapper

De voormalige tophockeyster Fatima Moreira de Melo (38) heeft prachtige blonde lokken. Maar na 7 jaar vond ze het tijd worden voor een nieuwe coupe.

Fatima was al die jaren niet naar de kapper geweest.

De tekst gaat verder na de video.

Fatima Moreira de Melo kan nog steeds niet lachen om de grap van Chantal Janzen.

Nieuwe versie

Haar resultaat deelt ze op Instagram. “Fris haar! Eerste knipbeurt in zeven jaar”, schrijft ze bij de foto van haar nieuwe look. Hoe ze haar haar in de tussentijd heeft bijgehouden, laat ze niet weten, maar we gokken dat ze zelf haar haar kleurde en knipte of dat ze het een vriendin liet doen. Tegenwoordig is Fatima niet meer te vinden op de hockeyvelden: ze is professioneel pokeraar en speelt ze voor Team PokerStars Sportstars. Sinds 2007 heeft Moreira de Melo een relatie met Raemon Sluiter, een voormalig Nederlandse tennisser.

Zo zag haar haar er een paar dagen geleden nog uit:

Aan de klus met @boer_tom voor @eigenhuisentuin 🌾🌿🌱🌾🍁🍂🌵💐 Een bericht gedeeld door Fatima Moreira de Melo ♠️♥️♣️ (@fatimademelo) op 14 Feb 2017 om 5:41 PST

En zo zit het nu:

Fresh hair! First haircut in 7 years 😁💇 #hair #blonde Een bericht gedeeld door Fatima Moreira de Melo ♠️♥️♣️ (@fatimademelo) op 16 Feb 2017 om 6:54 PST

LEES OOK:

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram