Florine: “Mensen die onaardig tegen elkaar doen, zijn gewoon jaloers”

Florine Wiers (42) is coördinator human interest en woont samen met Guido en hun twee kinderen Gijs (5) en Fien (3) in Hilversum. “Het minste wat we kunnen doen is een beetje lief zijn voor elkaar. En jezelf.”

Jaloers

“Lachend zit ze op haar bakfiets. In de bak een stel vrolijke, frisse kinderen. Heerlijk opgeruimd, geen stress, alles lekker op de rit. Ik zie haar voorbijfietsen en heb direct een hekel aan haar. Zo’n moeder die altijd gezellig is met haar kinderen. Ze zal vast vreselijk saai, stom en raar zijn. En lelijk.

Waarom denk ik zo slecht over haar? Omdat ik zelf die ochtend met een net te zware laptoptas in het donker struikelend het huis uit viel, in de vrieskou naar het station fietste, mijn vriend achterlatend met twee op alles nee zeggende kleuters, klaar om me weer in een overvolle trein te proppen.

Eigenlijk ben ik op zo’n moment gewoon jaloers. Ik zou dolgraag vaker dan eens per week onze twee kinderen naar school en de opvang brengen. Dan zou ik vast ook breed lachend op de fiets stappen. Want hoewel mijn partner en de kinderen het allemaal wel best vinden, heb ik soms het gevoel dat ik te weinig tijd heb om moeder te zijn. Dat gevoel is trouwens vaak op zondagmiddag wel weer weggeëbd, en dan sta ik te trappelen om weer lekker aan het werk te gaan. Dan knik ik op maandagochtend nog eens vriendelijk naar de moeder op de bakfiets.

Zouden mensen die elkaar online voor van alles wat lelijk is uitmaken ook eigenlijk jaloers of onzeker zijn? Volgende week onderzoeken we of we niet eens wat liever voor elkaar kunnen zijn en hoe je dat doet. Het zijn al barre tijden, dus dat is het minste wat we kunnen doen: een beetje lief zijn voor elkaar. En jezelf.”

