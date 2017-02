Déze foto van het huwelijk van Donald en Melania is jaren later ineens héél bijzonder

Melania is Donald Trumps derde vrouw. De twee kregen een relatie in 1998 en trouwden in 2005 – een jaar later beviel ze van hun zoon Barron, die nu tien jaar oud is.

Maar ze hebben mooie herinneringen aan hun trouwdag – en er is één foto gemaakt, die inmiddels erg bijzonder genoemd kan worden.

Melania Trump door de jaren heen.

Vriendinnen

Want op deze foto is duidelijk te zien hoe hun Democratische rivalen toen gewoon hun vrienden waren. Ze lachen samen en hebben lol en zijn duidelijk welkom op hun huwelijk. Bill en Hillary waren aanwezig, samen met 348 andere gasten voor het huwelijk van de twee op het Mar-a-Lago landgoed van de Amerikaanse miljardair in Palm Beach in Florida. Melania droeg een trouwjurk van Dior die ongeveer €100.000 kostte, bezaaid was met 1.500 kristallen én die maar liefst 550 uur duurde om te maken.

De Clintons en de Trumps bij elkaar: wie had toen ooit gedacht dat ze tegen elkaar zouden strijden om het presidentschap? De oudste dochter van Trump, Ivanka, is goed bevriend met de dochter van de Clintons, Chelsea.

Dat was toen

Hillary Clinton over Donald Trump: “Ik kende hem toen niet heel goed, maar ik kende hem wel, ja. Ik kon me toen niet voorstellen dat hij in de toekomst al deze erge dingen kon zeggen. Het past eigenlijk bij hem, althans, bij de man wie ik dacht dat hij was”.

