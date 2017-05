Foto van pasgeboren baby gaat het hele internet over: zie jij waarom?

Het jongetje Dexter werd op 27 april geboren en kwam een week te vroeg ter wereld. Zijn moeder deelt van hem een foto op social media, die gelijk viraal gaat.

En hoewel hij er heel schattig uitziet, is dat niet de reden dat de foto over het hele internet gaat.

Hoe kan dat nou

Want er is iets héél opvallends aan de hand met de baby. Maar zie je ook zo gauw waarom? Nee? Kijk maar in zijn handje: hij heeft het spiraaltje van zijn moeder vast. En ja, juist dat spiraaltje had ervoor moeten zorgen dat zijn moeder niet zwanger kon raken.

Weg is ‘ie

“Het was al mijn derde spiraaltje en de vorige 2 hadden prima gewerkt”, vertelt moeder Lucy uit de Amerikaanse staat Alabama. “In december bleek ik echter plots zwanger te zijn. Ik nam aan dat ik nog maar enkele weken ver was, maar mijn baby bleek volgens de echo al 18 weken oud te zijn. Mijn spiraaltje was nergens te bespeuren op het beeld.”

Gevonden

Pas toen het moment daar was, kwam het anticonceptiemiddel terecht. “Tijdens de bevalling – een keizersnede – ging mijn gynaecoloog op zoek en hij vond het spiraaltje achter de placenta. Toen namen we een foto van Dexter met het spiraal in zijn handje.” Hoewel de zwangerschap niet gepland was, is Dexter meer dan welkom in de familie. Zijn ouders zijn dolblij met zijn komst. Maar dat een vrouw zwanger wordt ondanks dat ze een spiraaltje heeft, is zeker uitzonderlijk. Een spiraal beschermt je namelijk zo’n 99,9% tegen zwangerschappen. De foto is op Facebook al meer dan 72.000 keer gedeeld.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook