De 30-jarige Akiko DuPont uit Tokyo heeft jarenlang haar eigen opa gefotografeerd voor een speciaal project. De freelance fotografe besloot haar verdrietige opa te helpen. Ze adopteerde een kitten en de twee werden onafscheidelijk.

Opa Jiji is 94 jaar oud, heeft mee gevochten in de Tweede Wereldoorlog en kreeg daarna een kantoorbaan. Daar heeft hij 64 jaar lang gewerkt. In 2009 werd hij plotseling ziek en kwam in het ziekenhuis terecht. Akiko’s opa werd koppig, chagrijnig en verloor zijn interesse in het leven. En zijn kleindochter wilde niets liever dan hem helpen. Zo vertelt ze aan Metro UK: “Mijn grootvader is een heel interessant persoon, en ik hou heel, heel veel van hem.”

Op een dag besloot Akiko stiekem een kitten te adopteren die een vriendin van haar niet wilde, ze noemde hem Kinako. Ze nam hem stiekem mee naar huis en verstopte hem in haar kamer. Toen opa Jiji haar kamer binnen liep en Kinako zag was het liefde op het eerste gezicht. “Zijn ogen begonnen te glinsteren en hij kreeg een glimlach op zijn gezicht. Ze kregen al snel een heel sterke band.”

Inmiddels zijn de twee onafscheidelijk. Kinako geeft opa Jiji een maatje, en iemand om voor te zorgen op momenten dat hij dat het hardst nodig heeft. Reden genoeg om de twee kameraadjes op beeld vast te leggen. Het resultaat is een prachtige, ontroerende fotoreeks.

