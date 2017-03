Wat een verschil: zo zag Fred van Leer er vroeger uit

Fred van Leer geldt als een van de bekendste stylisten van het land. Maar voordat hij zo veel succes kreeg met zijn goede smaak, was de modekenner de trotse eigenaar van een mat én een pony.

Hij was weliswaar iets zwaarder en had een vrij dubieus kapsel, maar desondanks herkennen we Fred er nog zeker wel in.

Zelf kan hij er gelukkig de humor van inzien. “Arm kind wat ben je lelijk … hahahahaha”, schrijft de stylist op Facebook. Lelijk, lelijk… wij vinden het vooral hartstikke schattig.

