Hij wil – naar eigen zeggen – nooit trouwen, maar dat weerhoudt Fred van Leer er niet van om een trouwjurk aan te trekken. Hij zag zijn kans schoon toen hij met Roxeanne Hazes mee mocht om jurken te passen. Wordt het net zo’n bijzonder exemplaar als de jurk waarin Hilmar trouwde (video)?

In de vlog van Fred is te zien dat Roxeanne heel wat bijzondere en mooie creaties past. Toch lijkt de eerste bruidsjurk haar hart te hebben gestolen. En eerlijk is eerlijk, die staat haar ook prachtig! En Fred? Die leeft zich lekker uit met kant, een diadeem en… hakken!

En natuurlijk kon ik het niet laten om ook een jurk aan te trekken ….. Hysterie alom in mijn nieuwe FIP #linkindebio #daaaagschaaaat #hijgingnietdicht #achterkantwonengeenmensen Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 14 Apr 2017 om 9:35 PDT

Bron: Youtube. Beeld: ANP Foto/Instagram