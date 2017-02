Vrouw wordt na geheugenverlies opnieuw verliefd op haar vriend

Het lijkt wel een verzonnen Valentijnsdag-verhaal, maar toch is het echt gebeurd. Een Britse vrouw raakte na een hevige epilepsieaanval haar geheugen kwijt. Zo vergat ze ook compleet de relatie die ze had.

De Britse Jessica Sharman wist na de aanval haar naam niet meer, ze wist niet meer wie ze was en wat ze deed. Ze raakte volledig in paniek.

Wie ben ik

Ook haar vriend Richard was ze compleet vergeten. De ernstige aanval die leidde tot het geheugenverlies, kreeg Jessica in de trein. Ze had geen idee wat haar overkwam en wat ze moest doen. “Ik wist niet wat er aan de hand was. Het is al wel gebeurd dat ik korte tijd aan geheugenverlies leed, maar deze keer was het erger. Na een uur kwam een vrouw op me afgerend. Het bleek mijn moeder te zijn, maar ik had geen flauw idee wie ze was”, vertelt de 19-jarige Jessica.

Foto

Haar moeder liet haar zien dat ze écht haar moeder was door foto’s van vroeger te laten zien. Pas na een tijdje vertrouwde Jessica het weer – haar moeder was bijna ten einde raad. Hoe gek moet het zijn geweest voor haarzelf en haar omgeving? Artsen konden haar ook niet helpen. Haar langetermijngeheugen was door de aanval compleet gewist.

Echte liefde

Samen zijn met haar vriend Richard vond ze allesbehalve fijn. Het was voor haar een vreemde. Ze wilde dan ook al gauw het contact verbreken. “Ik zag geen oplossing meer, voor mij bleef hij een onbekende. Maar hij was er echt kapot van. Hij bleef hameren op het feit dat wat we ooit samen hadden terug kon komen. Omdat hij zo hard zijn best deed, besloot ik hem nog een kans te geven in de vorm van afspraakjes.” En toen gebeurde het: na een aantal afspraakjes werd Jessica opnieuw verliefd. “Hij was zo lief en geduldig, ik kon niet anders dan verliefd worden.”

Nog een keer

Volgens dokter is de kans niet groot dat Jessica haar geheugen weer terugkrijgt. Ook deken artsen dat het waarschijnlijk is dat dit haar weer overkomt. “Dankzij de steun van mijn familie en Richard heb ik nu toch weer een leven opgebouwd. Ik prijs me gelukkig dat hij ook in die moeilijke momenten bij me is gebleven.”

Bron: AD. Beeld: Facebook