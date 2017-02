Waarom deze vrouw zo gek op een trouwfoto staat is ongelooflijk lief

Een bruidsmeisje zijn van je beste vriendin: hoe bijzonder is dat? Janessa James had ook die eer bij haar vriendin. Maar de fotoshoot van het bruidspaar liep anders dan gepland.

Ze had namelijk een speciale taak bij de foto’s.

De tekst gaat verder na de video.

Petra had na 30 jaar wel weer zin in een nieuw kapsel.

Het was aan Janessa om de sluier van haar vriendin in de lucht te gooien, om vervolgens zo snel mogelijk weer uit beeld te verdwijnen. Dit zodat het een mooi ‘winderig’ effect zou hebben op de foto. Maar ja, als de wiedeweerga weer wegwezen zijn, is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe erg haar best Janessa ook deed: ze stond met haar haastige houding nog altijd in beeld.

Doe ik gewoon

En dat vond de fotograaf zo’n geinig gezicht, dat die besloot het bruidsmeisje ook maar op camera vast te leggen. Janessa: “Dit ben ik dus, lekker single, lekker theatraal. Ik ben wel vaker een bruidsmeisje geweest. Natuurlijk help ik mijn vriendin graag, hoewel ik óók weleens in hun schoenen zou willen staan.” Op het internet wordt over haar gezegd dat ze een goede vriendin is – die duidelijk veel voor haar vriendschap overheeft.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Reddit